توسّع شركة الفنار  للمشاريع عالميًا بافتتاح مكاتب جديدة في الصين والمملكة المتحدة

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس صباح المطلق قائلاً: " إن توسّعنا إلى الصين والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد خطوة جغرافية، بل يعكس التزامنا ببناء شراكات تسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم الأهداف التنموية على المستويين الوطني والعالمي." وأضاف: " تتيح لنا هذه الأسواق العمل عن قرب مع أبرز الشركات العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل."

بخبرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا، رسخت الفنار للمشاريع مكانتها كاسم موثوق في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. ومن خلال عملها في أكثر من 20 دولة حول العالم، نجحت الشركة في تسليم مشاريع بارزة في الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، والوقود المستدام لقطاع الطيران، إضافةً إلى مشاريع التطوير الصناعي. وبفضل فريق عمل يجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، تواصل الفنار للمشاريع دعم رؤية السعودية 2030 والمساهمة في دفع أجندات الاستدامة على المستوى الدولي.