توسّع شركة الفنار  للمشاريع عالميًا بافتتاح مكاتب جديدة في الصين والمملكة المتحدة

أعلنت شركة الفنار للمشاريع، الشركة الرائدة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) والتي تنطلق من جذور سعودية راسخة وحضور دولي متنامٍ، عن توسّع نطاق أعمالها عالميًا بافتتاح مكاتب جديدة، في كل من الصين والمملكة المتحدة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتطوير بنية تحتية مستدامة، ودعم الرؤى الوطنية، وتوفير فرص واعدة للكفاءات المحلية، في مختلف الأسواق العالمية.
مع افتتاح مكتبها الجديد في الصين،تعزز الفنار للمشاريع دورها في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ مشاريعها بمجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC). كما تعمل الشركة عن قرب مع كبرى شركات المقاولات الصينية لتطوير مبادرات استراتيجية واسعة النطاق، ويسهم المكتب الجديد في فتح آفاق أوسع للشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز مسيرة التعاون بين المملكة العربية السعودية وإحدى أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم.
وفي المقابل، يمثّل افتتاح المقر الجديد للفنار للمشاريع في لندن خطوة استراتيجية تضع الشركة في قلب واحد من أكثر الأسواق الأوروبية ديناميكية في مجالات البنية التحتية المستدامة والوقود الأخضر. ومن خلال مشروع الوقود الأخضر لإنتاج وقود الطيران المستدام في تيسايد، تسهم الشركة في دعم طموح المملكة المتحدة لإزالة الكربون من قطاع الطيران. ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، إذ سيساعد المملكة المتحدة على تحقيق أهدافها نحو الحياد الكربوني، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتمكين الكفاءات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس صباح المطلق قائلاً: " إن توسّعنا إلى الصين والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد خطوة جغرافية، بل يعكس التزامنا ببناء شراكات تسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم الأهداف التنموية على المستويين الوطني والعالمي." وأضاف: " تتيح لنا هذه الأسواق العمل عن قرب مع أبرز الشركات العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل."
بخبرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا، رسخت الفنار للمشاريع مكانتها كاسم موثوق في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. ومن خلال عملها في أكثر من 20 دولة حول العالم، نجحت الشركة في تسليم مشاريع بارزة في الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، والوقود المستدام لقطاع الطيران، إضافةً إلى مشاريع التطوير الصناعي. وبفضل فريق عمل يجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، تواصل الفنار للمشاريع دعم رؤية السعودية 2030 والمساهمة في دفع أجندات الاستدامة على المستوى الدولي.