مزرعة إسبانية تدخل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بـ "تبع جير" فائز بسباقات دولية

وأوضح أن مزرعته تشارك في هذه النسخة بـ 12 صقراً من نوع تبع جير وجير شاهين، حيث باع منها أربعة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ويعرض في المزاد أحد أفضل الصقور المنتجة لديه والحاصل على جائزة دولية في أحد السباقات المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مبيناً أنه لمس رغبة الصقارين السعوديين بامتلاك أفضل الأنواع المنتجة للسباقات، وحرصهم على معرفة أدق تفاصيل الصقور المعروضة؛ سواءً في الوزن أو الطول والريش وغيرها من المواصفات.