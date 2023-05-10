طقس العرب: استمرار فرص الأمطار الرعدية جنوبًا ونشاطٌ للرياح في مناطق عدة قادم الأيام

تشير آخر نواتج المحاكاة الحاسوبية إلى توقعات ببقاء أجواء المملكة السعودية تحت تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام القادمة؛ بحيث يكون الطقس مستقرًّا في غالبية المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة في مناطق عدة بمشيئة الله.
ويُتَوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية، متمثلة في مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث الرعد وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.
وتكون الأجواء مائلة للحرارة في المناطق الشمالية، وحارة في بقية المناطق مع درجات حرارة تُقارب الـ40 مئوية؛ بما فيها العاصمة.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق بما فيها الرياض.
ويُتوقع أن تنشط تدريجيًّا -أثناء نهار الخميس- الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية على مختلف المناطق الوسطى والشمالية، وتترافق بهبات قوية أحيانًا؛ خاصة على منطقتي حائل والجوف، وتتسبب في إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وتبقى الفرصة مهيأة بإذن الله لتكوّن بعض السحب الركامية على بعض مرتفعات عسير والباحة وجنوب مكة المكرمة وترفق بأمطار رعدية.