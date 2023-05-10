طقس العرب: استمرار فرص الأمطار الرعدية جنوبًا ونشاطٌ للرياح في مناطق عدة قادم الأيام

ويُتَوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية، متمثلة في مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث الرعد وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.