"إغاثي" الملك يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للفئات الأكثر حاجة بالسودان واليمن

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
ووُزِّعت أمس 10 أطنان و200 كيلوجرام من السلال الغذائية، و50 حقيبة إيوائية، و15 خيمة في مدينة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة، استفاد منها 1,020 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.
كما وزّع المركز اليوم 74 طنًّا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريتَيْ الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4.200 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضرّرة في 15 محافظة يمنية.
على جانب آخر قدّم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ313 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 957 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 63%، ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 22%، والمقيمين 78% من إجمالي المستفيدين، وصُنّعت ورُكّبت وأُهّلت الأطراف الصناعية لـ105 مرضى شملت تسليم الأطراف الصناعية وقياسها وصيانتها، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي المتنوعة بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 208 مرضى.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز؛ لرفع إمكانيات القطاع الصحي ومحاولة التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.