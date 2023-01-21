متحدث الأرصاد: بشائر خير على معظم مناطق المملكة وحالة مطرية جديدة قادمة

وفي الرياض تحديدًا تَوقع القحطاني أن العاصمة الرياض والمنطقة بشكل عام داخلة في سيستم الأمطار، وفي مجملها ستكون بين متوسطة إلى غزيرة؛ لافتًا إلى أن منطقة جازان حظيت بأمطار متتابعة من فصل الصيف حتى الآن، وهي ميزة لها غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.