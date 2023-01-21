متحدث الأرصاد: بشائر خير على معظم مناطق المملكة وحالة مطرية جديدة قادمة

أوضح حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة تشهد حالة مطرية جديدة وأمطارًا متتابعة منذ بداية فصل الشتاء، تتواصل على مناطق المملكة خاصة المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ شهدت جميعها أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.
ولفت القحطاني إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن استمرار هطول الأمطار، هو مؤشر جيد على المخزون المائي والمساحات الخضراء بالمملكة.
وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل معظم مناطق المملكة، وستكون الحالة خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة لتسجل مستويات متدنية في عدة مناطق.
وفي الرياض تحديدًا تَوقع القحطاني أن العاصمة الرياض والمنطقة بشكل عام داخلة في سيستم الأمطار، وفي مجملها ستكون بين متوسطة إلى غزيرة؛ لافتًا إلى أن منطقة جازان حظيت بأمطار متتابعة من فصل الصيف حتى الآن، وهي ميزة لها غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح "القحطاني" في مداخلة على برنامج "من السعودية"، أن المملكة انتهت من الربع الأول لفصل الشتاء، ودرجات الحرارة في معدلاتها، وتعتبر منخفضة؛ لكن المملكة عمومًا لم تتأثر بموجات بادرة تهوي بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وعلى الجميع الاستمتاع بالأجواء الاستثنائية لمتابعة معلومات الطقس.