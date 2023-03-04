سفارة المملكة في إندونيسيا تعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود بجاكرتا

ولقي ما لا يقل عن 17 شخصا ًمصرعهم وأُصيب العشرات في العاصمة جاكرتا، الجمعة، بعدما شبَّ حريقٌ هائلٌ في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن تسيطر عليه عناصر الإطفاء.