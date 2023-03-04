سفارة المملكة في إندونيسيا تعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود بجاكرتا

قدّمت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، أحر التعازي لأسر ضحايا الحريق الذي شبَّ في مستودع للوقود بشمال العاصمة جاكرتا.
ولقي ما لا يقل عن 17 شخصا ًمصرعهم وأُصيب العشرات في العاصمة جاكرتا، الجمعة، بعدما شبَّ حريقٌ هائلٌ في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن تسيطر عليه عناصر الإطفاء.
وكان حاكم جاكرتا هيرو بودي هارتونو؛ قد أعلن في تصريحٍ سابقٍ مقتل 14 شخصاً وإصابة 42 على الأقل، بينهم 3 أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 17.
وأدّى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمّت السيطرة عليه في غضون ساعات.