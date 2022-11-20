35 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة سجلت 35 درجة مئوية، تليها ينبع 34 مئوية، وجدة 33 درجة مئوية، وجازان والقنفذة 32 درجة مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والوجه 30 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 7 درجات مئوية، والقريات 8 مئوية، وعرعر 9 درجات، وحائل 10 مئوية، وأبها 11 درجة، وتبوك وسكاكا 12 درجة، ثم نجران وحفر الباطن ورفحاء 13 درجة مئوية.
وسجّلت حائل وعرعر وحفر الباطن ورفحاء أعلى رطوبة 95%.