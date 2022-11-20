35 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة سجلت 35 درجة مئوية، تليها ينبع 34 مئوية، وجدة 33 درجة مئوية، وجازان والقنفذة 32 درجة مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والوجه 30 درجة مئوية.