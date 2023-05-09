43 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 43 مئوية، والخرج 42، وكل من الدمام والصمان والدهناء 41 مئوية، والرياض والتنهات ووادي الدواسر 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليهما أبها والباحة 15 درجة، وحائل 17 مئوية.
وسجلت أبها والباحة وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.