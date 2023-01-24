برنامج جودة الحياة والعثيم للاستثمار يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضو لجنة برنامج جودة الحياة ماجد الحقيل، وقّع برنامج جودة الحياة وشركة عبدالله العثيم للاستثمار مذكرة تفاهم هدفها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين؛ لدعم مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة للازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقّع المذكرة من برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، فيما وقعها من جانب شركة العثيم للاستثمار الرئيس التنفيذي مشعل بن عميره.
وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة، ودراسة إمكانية التعاون؛ لدعم تحسين المشهد الحضري، وتقديم ورش عمل حول تطبيق مفاهيم جودة الحياة ودراسة إمكانية وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها الشركة للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، فضلًا عن التنسيق لتعزيز مجالات التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.