برنامج جودة الحياة والعثيم للاستثمار يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة، ودراسة إمكانية التعاون؛ لدعم تحسين المشهد الحضري، وتقديم ورش عمل حول تطبيق مفاهيم جودة الحياة ودراسة إمكانية وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها الشركة للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، فضلًا عن التنسيق لتعزيز مجالات التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.