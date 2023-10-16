الأول من نوعه في المملكة.. "إثراء" يتيح التسجيل في مؤتمر "تنوين" الإبداعي

ويشهد المؤتمر إقامة 8 ورش عمل متخصصة و12 لقاءً؛ لتسليط الضوء على المبدعين وتشجيعهم على التفكير الإبداعي والابتكار لإيجاد حلول لأبرز التحديات في هذا المجال، كما يُقدم برنامجًا بعنوان "يوم بصحبة خبير" الذي يهدف لإعطاء الزوار فرصة لقضاء يوم مع خبير، والتعرف عن قرب على كيفية عمله وأسباب نجاحه.