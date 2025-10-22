اتفاقية تعاون صحي بين مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف وشركة التسويق الطبي

وقّع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، عضو تجمع الطائف الصحي، اتفاقية تعاون مع شركة التسويق الطبي، تهدف إلى تعزيز جهود التوعية والتثقيف الصحي ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية، وبما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وقّع الاتفاقية مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور حسن غويدي، وعن شركة التسويق الطبي الدكتور محمد التوارجي نيابةً عن المدير العام الأستاذ سمير علي، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية، وتقديم الدعم الإعلامي واللوجستي، والمشاركة في تطوير برامج التثقيف الصحي عبر كوادر مؤهلة من المثقفات الصحيات، وفق الأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل فريق تنسيقي مشترك لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030