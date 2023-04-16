البنك العربي الوطني يساهم في سداد المطالبات المالية عن 100 مواطن من الموقوفين

واعتبر سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية لدى البنك العربي الوطني، أن دعم البنك لخدمة "فرجت" وللعام الثالث على التوالي، تأتي بالنظر إلى آثارها الاجتماعية والخيرية والوطنية، وما تجسده من نموذج حي لتحفيز قيم التكافل الاجتماعي، وما تتيحه من فرصة أمام الموقوفين للبدء من جديد، وتجاوز محنتهم، فضلاً عن دورها في إدخال البهجة والسرور على ذوي المفرج عنهم، لا سيما في ظل نفحات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.