البنك العربي الوطني يساهم في سداد المطالبات المالية عن 100 مواطن من الموقوفين

يواصل البنك العربي الوطني anb وللعام الثالث على التوالي مساهمته في سداد المطالبات عن المواطنين الموقوفين على ذمة قضايا مالية عبر دعمه لخدمة "فُرجت"، التي تتبناها وزارة الداخلية من خلال منصة "إحسان".
حيث جدد البنك هذا العام وتزامناً مع شهر رمضان المبارك مشاركته بسداد المستحقات المالية على 100 مواطن من الموقوفين في مختلف مناطق المملكة، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم، ليتمكنوا بذلك من العودة إلى ممارسة حياتهم الاعتيادية ومشاركة ذويهم فرحة عيد الفطر المبارك.
واعتبر سعد الحريقي رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية لدى البنك العربي الوطني، أن دعم البنك لخدمة "فرجت" وللعام الثالث على التوالي، تأتي بالنظر إلى آثارها الاجتماعية والخيرية والوطنية، وما تجسده من نموذج حي لتحفيز قيم التكافل الاجتماعي، وما تتيحه من فرصة أمام الموقوفين للبدء من جديد، وتجاوز محنتهم، فضلاً عن دورها في إدخال البهجة والسرور على ذوي المفرج عنهم، لا سيما في ظل نفحات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وأكد الحريقي حرص البنك على تعزيز شراكته كأحد الداعمين لخدمة "فرجت" بمستهدفاتها السامية والإنسانية النبيلة، والتي ساهمت منذ إطلاقها في فك كربة آلاف الموقوفين على ذمة قضايا مالية، وذلك إنطلاقاً من التزام البنك بمسؤولياته كشريك مجتمعي وتنموي فاعل يشارك المجتمع همومه وقضاياه، ويتجاوز بدوره حدود مهامه كمزود للخدمات والمنتجات المصرفية والمالية إلى ما هو أبعد من ذلك عبر الاستثمار لما فيه خير وتنمية المجتمع.