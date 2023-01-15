"النيابة العامة": ‏محظور الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال".