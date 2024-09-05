"العجمي": استمرار القضية الفلسطينية مسؤولية دولية تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

وأوضح أن العقود الماضية أظهرت أن هناك أطرافًا عديدة مستفيدة من استمرارية هذه الأزمة، حيث أصبحت وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، سواء لتعزيز النفوذ في المنطقة أو للحفاظ على توازنات معينة. إلا أن الحقيقة المؤلمة هي أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن الأكبر، من خلال فقدانه لأراضيه وحقوقه المشروعة، واستمرار معاناته اليومية تحت وطأة الاحتلال.