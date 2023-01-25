"البيئة" تؤكد أهمية الحلول الابتكارية في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن رؤية المملكة 2030 تضع قضايا الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المسؤول ضمن أولوياتها، حيث اعتمدت على التقنية الحديثة والحلول الابتكارية في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية؛ ومنها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي، التي أسهمت في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تحسين الإنتاج الزراعي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتأمين سلاسل إمدادات الغذاء، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.