HONOR تعلن عن بدء البيع المباشر لهاتف HONOR Magic4 Pro في السعودية مع عروض رائعة

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا بدء بيع هاتف HONOR Magic4 Pro 5G صاحب "أفضل كاميرا لهاتف رائد لعام 2022" في المملكة العربية السعودية. أحدث هاتف من HONOR متوفر الآن مع عرض رائع للعملاء.
يتميز HONOR Magic4 Pro 5G الجديد بأحدث التقنيات لتقديم معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية وشاشة العرض والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والشحن والأداء، كما يأتي مدعوماً بخدمات جوجل للهاتف.
حققت مرحلة الطلب المسبق لهاتف HONOR Magic4 Pro 5G نجاحاً منقطع النظير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم بيع جميع الكمية المتاحة. يعد هذا النجاح خير دليل على الطلب المستمر لمنتجات HONOR في سوق المملكة العربية السعودية وخبرة HONOR في تطوير تقنيات ثورية ومتقدمة.
يمكن للمستهلكين شراء هاتف HONOR Magic4 Pro بسعر 3999 ريال الآن من خلال مكتبة جرير، STC وإكسترا والحصول على هدايا بقيمة 1798 ريال تتضمن حماية للشاشة لمدة سنة وضمان في دول مجلس التعاون الخليجي.
يقدم هاتف HONOR Magic4 Pro تصوير بمستوى سينمائي من خلال ميزة Magic-Log Movie Master و AI Film Effects. من خلال هذه التقنيات، يقدم HONOR Magic4 Pro أول تسجيل فيديو بمعدل 10 بتات بدقة 4K في الصناعة بمعدل 60 إطاراً في الثانية، متجاوزة بذلك معياراً آخر في الصناعة.
يتجاوز HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة من خلال مجموعة كاميرا ثلاثية فائقة القوة تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion الأفضل من نوعها، والتي تتيح للهاتف التقاط صور عالية الجودة ووضوح استثنائي. تدعم العدسة تقريب رقمي يصل إلى x100 بالإضافة إلى التثبيت البصري والإلكتروني للصورة، لالتقاط المشاهد البعيدة بوضوح.
يوفر HONOR Magic4 Pro حلاً جديداً رائداً لمشكلة تسريب الصوت، وهي مشكلة تسبب الإزعاج للكثيرين، يقدم الهاتف الجديد كلياً ميزة إجراء المكالمات بخصوصية أكبر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت لمكالمات بمنتهى الخصوصية.
يأتي هاتف HONOR Magic4 Pro مع بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بميزة الشحن السريع من HONOR، لتوفير طاقة تدوم طويلاً واتصال طوال اليوم. مع الشحن السريع من HONOR بقوة 100 واط، يمكن شحن هاتف HONOR Magic4 Pro بنسبة 100% خلال 30 دقيقة.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.
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