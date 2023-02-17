"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الباحة وتبوك والمدينة المنورة ونجران ومكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الكامل والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وأضم الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على العرضيات والقنفذة والليث حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز أيضاً منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة على الخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أبها واحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة وأتربة مثارة على الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنا تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية وارتفاع الأمواج، وتشمل الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.