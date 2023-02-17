"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع شبه انعدام للرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة وأتربة مثارة على الأحساء والعبيلة والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.