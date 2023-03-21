ضبط 61 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (61) مخالفاً لنظام البيئة، (48)مواطناً، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1,449) متناً من الإبل، و(975) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.