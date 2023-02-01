الأمن البيئي يضبط مخالفًا لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، بحوزته أكثر من (20) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من 1.5 متر مكعب من الفحم المحلي.