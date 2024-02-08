"الداخلية" وشركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة توقّعان عقد مشاركة صناعية

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تُنظم معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية، مع حضور قادة مجتمع الدفاع والصناعات الدفاعية من أنحاء العالم؛ حيث يعدُّ المعرضُ أحدَ أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة "البر، والبحر، والجو، والفضاء، والأمن السيبراني الدفاعي"، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبّي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري.