بانخفاض 27%.. السعودية للكهرباء تحقق 4 مليارات ريال صافي ربح في الربع الثاني لـ 2023

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي 2023م، وسجلت إيرادات تشغيلية في الربع الثاني بلغت 19.7 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 1.6% وبلغ إجمالي الربح في الربع الثاني 6.1 مليارات ريال، مقارنة مع 6.5 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي انخفاض نسبته 7.5%.