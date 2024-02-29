موسم الدرعية.. مساحات لتذوق الماضي

ويقدم موسم الدرعية، الذي يستمر حتى شهر مارس المقبل، العديد من الفعاليات والتجارب النوعية التي تظهر جمال الدرعية وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وتعرّف الزائرين على مناطقها التاريخية العريقة، في أجواء نابضة بالحياة وبإطلالات ساحرة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يتضمن الموسم عروضاً موسيقية ومسرحية ومعارض فنية، وأفلاما وثائقية، إلى جانب العديد من الأنشطة مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، وتجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة، عبر فعالية "منزال"، بالإضافة إلى "ليالي الدرعية" التي تقام على مطل البجيري، وتعتبر واحدة من أبرز أحداث الموسم، والتجارب التفاعلية والألغاز التي يشارك فيها كل أفراد العائلة من خلال فعالية "تجربة 850 التفاعلية".