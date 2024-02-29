موسم الدرعية.. مساحات لتذوق الماضي

يحتفي موسم الدرعية منذ انطلاق نسخته الثالثة في 12 ديسمبر الماضي، تحت شعار "أرض ترويك" بتراث بالمملكة العريق وثقافتها الثرية، ويحكي للزوار قصص البطولات التي شهدتها تلك الأرض الأصيلة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب الفريدة التي تناسب الزوّار والسائحين من داخل المملكة وخارجها.
ويقدم موسم الدرعية، الذي يستمر حتى شهر مارس المقبل، العديد من الفعاليات والتجارب النوعية التي تظهر جمال الدرعية وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وتعرّف الزائرين على مناطقها التاريخية العريقة، في أجواء نابضة بالحياة وبإطلالات ساحرة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يتضمن الموسم عروضاً موسيقية ومسرحية ومعارض فنية، وأفلاما وثائقية، إلى جانب العديد من الأنشطة مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، وتجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة، عبر فعالية "منزال"، بالإضافة إلى "ليالي الدرعية" التي تقام على مطل البجيري، وتعتبر واحدة من أبرز أحداث الموسم، والتجارب التفاعلية والألغاز التي يشارك فيها كل أفراد العائلة من خلال فعالية "تجربة 850 التفاعلية".
وتستقبل الدرعية العديد من السياح والزوار من المملكة والعالم، حيث تتيح لهم تجربة استثنائية لاستلهام تاريخ المملكة العريق، والتجول بين معالم الدرعية ودروبها المميزة، والتعرف على الثقافة الغنية وكرم الضيافة والتقاليد السعودية الأصيلة، من خلال عدد من العروض الحية والبرامج والفعاليات.
وإلى جانب موسم الدرعية، يستمتع السياح وزوار المملكة هذه الأيام بالعديد من الفعاليات المشوّقة التي تزخر بها العاصمة الرياض ومناطق المملكة المختلفة، وذلك بالتزامن مع حملة "روح قبل لا يروح"، التي تدعو الزوار والسياح إلى الاستمتاع بنهايات الشتاء والتجارب الفريدة التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة، حيث تهدف الحملة إلى الترويج للفعاليات والوجهات السياحية المميزة مع اقتراب فعاليات موسم شتاء السعودية على الانتهاء، وتشمل فعاليات موسم الرياض، وموسم الدرعية، ولحظات العلا، وفورمولا ون، وغيرها، كما تقدم الحملة عددا من العروض المميزة لجذب الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.
وتشهد السعودية نشاطا سياحيا كبيرا هذه الأيام بالتزامن مع فعالياتها المختلفة، خاصة بعد أن يسّرت إصدار التأشيرات للقادمين إليها أكثر من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددا من التأشيرات التي تتيح للقادمين خيارات السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.