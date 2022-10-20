عبد الله العثيم يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه ضمن مبادرة "مبدعون" بمناسبة اليوم الوطني

وقال العثيم: إن التكريم الذي حظي به من قبل سمو أمير منطقة القصيم، وتشريفه عددًا من الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة لدعم الخدمات الصحية؛ يجسد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهم الله".