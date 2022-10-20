عبد الله العثيم يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه ضمن مبادرة "مبدعون" بمناسبة اليوم الوطني

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم؛ لتكريمه ضمن مبادرة مبدعون بمناسبة اليوم الوطني.
كما قدم شكره وتقديره لسمو الأمير لتشريفه وضع حجر الأساس لمشروع البرج الطبي الغربي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في حضور وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الذي تبرعت به مؤسسة العثيم الخيرية بتكلفة 45 مليون ريال، ويضم مركز عبد الله صالح العثيم للكبد وزراعة الأعضاء، وتوسعة الأقسام الداخلیة، فضلًا عن تكريم وشكر سموه الكريم لمؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ لتبرعها بتأمين أجهزة ومستلزمات طبية، وإنشاء مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى المذنب، بمبلغ 26 مليون ريال.
وثمن العثيم جهود سمو أمير منطقة القصيم في خدمة المنطقة، ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في كافة القطاعات، وخاصة القطاع الصحي، تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "أيدهم الله".
وقال العثيم: إن التكريم الذي حظي به من قبل سمو أمير منطقة القصيم، وتشريفه عددًا من الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة لدعم الخدمات الصحية؛ يجسد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهم الله".
وختم العثيم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظهما الله".