رئيس "الفطرية": الباحة الأعلى في عدد "البابون".. و500 بؤرة لتجمع القرود في المملكة

وأضاف: "خرجنا بعدة توصيات من أهمها: التعامل معها بطرق مختلفة لإبعادها عن المناطق، ويتم تعقيم بعض الكائنات الموجودة في البرية بحيث تكون عقيمة ولا تتكاثر، ويتم التواصل قد يكون هناك بما يشبه حديقة حيوان خاصة للبابون ولازلنا في دراسة الموضوع مع الجهات المختصة لهذا الأمر، ولا نكتفي بإبعادها وتعقيمها بل نتأكد بعدم وجود الإطعام المباشر أو غير المباشر "النفايات" وعدم وجود البابون في المنطقة.