رئيس "الفطرية": الباحة الأعلى في عدد "البابون".. و500 بؤرة لتجمع القرود في المملكة

أكد رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان لبرنامج الراصد أن أكبر بؤرة لتجمع قرود البابون في المملكة رُصدت في منطقة الباحة حيث وُجد في موقع واحد بمنطقة الباحة أكثر من 1100 قرد ، مضيفاً "حددنا البؤر التي تتواجد وتتكاثر فيها في مناطق المملكة وكانت أكثر من 500 بؤرة يوجد بها ما يزيد عن 40 ألف قرد.
وأضاف: "خرجنا بعدة توصيات من أهمها: التعامل معها بطرق مختلفة لإبعادها عن المناطق، ويتم تعقيم بعض الكائنات الموجودة في البرية بحيث تكون عقيمة ولا تتكاثر، ويتم التواصل قد يكون هناك بما يشبه حديقة حيوان خاصة للبابون ولازلنا في دراسة الموضوع مع الجهات المختصة لهذا الأمر، ولا نكتفي بإبعادها وتعقيمها بل نتأكد بعدم وجود الإطعام المباشر أو غير المباشر "النفايات" وعدم وجود البابون في المنطقة.
وأكد رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "سيكون هناك حلول تدريجية لإبعاد البابون بنهاية العام الحالي 2023 وسيكون الفرق ملموساً بدءاً من نهاية عام
2023".
وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأول تقريراً تضمن اعتداءات وهجوماً وتخريب القرود للأحياء السكنية والمزارع والممتلكات والاعتداء على الأهالي بعنوان (هجوم وتخريب ورعب طال المنزل والمتجر.. من يوقف زحف قرود "البابون" في الجنوب؟).