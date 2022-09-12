المملكة تُسجّل رقمًا قياسيًّا في "غينيس" بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم

وهدفت القافلة الزراعية الإرشادية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج، وغطّت خلال رحلتها في الفترة من ديسمبر 2021م إلى مارس 2022م، مسافة 8320 كلم على مستوى المملكة، مُشتملة بذلك على مختبرات متنقلة، وأنشطة تفاعلية، ومسرح أطفال، وسوق مزارعين، وورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة، وشاحنة تصوير مزودة بجهاز GPS، وبلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصًا من العاملين في التنظيم، والمتخصصين، والمرشدين الزراعيين، والفرق التطوعية.