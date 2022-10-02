طيران ناس يعلن إطلاق برنامج "مهندسي المستقبل" لهندسة وصيانة الطائرات.. و30 مهندس سعودي في دفعته الأولى

وكان طيران ناس قد أطلق عدة برامج لتوطين قطاع الطيران بالمملكة وكان أبرزها برنامج "طياري المستقبل" الذي نجح في تحقيق نسبة سعودة لوظيفة مساعد الطيار بنسبة 100%. بالاضافة إلى برنامج الضيافة الجوية للمضيفين والمضيفات السعوديين، حيث كان طيران ناس أول ناقل وطني يساهم في فتح هذا المجال لتمكين المرأة في وظائف الضيافة الجوية بالمملكة، وقد بلغ عدد الخريجين والخريجات في هذا البرنامج أكثر من 600 شاب وفتاة.