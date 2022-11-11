أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. والدفاع المدني في الموعد

كما تسببت الرياح القوية في فتح بوابة إحدى محطات الكهرباء بالشرائع؛ ما تسبب بدخول المياه إلى داخل المحطة، واحتراقها، وانقطاع الكهرباء عن الأهالي ساعات عدة بعد دخول المياه إلى أرضية المحطة؛ لتباشر فرق الصيانة الموقع، وتعيد الخدمة للمنازل المتضررة من الانقطاع.