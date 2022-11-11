أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. والدفاع المدني في الموعد

شهدت العاصمة المقدسة مساء أمس الجمعة أمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح شديدة، انتشرت خلالها آليات الدفاع المدني في عدد من المواقع، وتولت فِرق المسح الميداني مراقبة الطرق وأماكن تجمعات المياه.
"سبق" وثَّقت جانبًا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث أعطال لعدد من المركبات بسبب تجمعات المياه؛ ما تسبب بتعطل مركبات وإخفاء الجزيرة الوسطية في الطرق.
كما تسببت الرياح القوية في فتح بوابة إحدى محطات الكهرباء بالشرائع؛ ما تسبب بدخول المياه إلى داخل المحطة، واحتراقها، وانقطاع الكهرباء عن الأهالي ساعات عدة بعد دخول المياه إلى أرضية المحطة؛ لتباشر فرق الصيانة الموقع، وتعيد الخدمة للمنازل المتضررة من الانقطاع.