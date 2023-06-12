بحضور وزير الموارد البشرية.. "الحقيل" يُدشِّن منصة "جود إكرام الموتى"

يُذكر أن "جود إكرام الموتى" منصة وطنية غير ربحية متخصصة في مجال إكرام الموتى تشرف عليها مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، وتقدم خدماتها وما تحصل عليه من مساهمات وتبرعات للجمعيات المختصة في مجال الموتى، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة.