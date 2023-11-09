"تركي بن طلال" يُدشّن "45" مشروعًا صحيًّا بمنطقة عسير

دشّن أميرُ عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، اليوم الخميس؛ "45" مشروعًا صحيًّا في المنطقة.
جاء ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحويل القطاع الصحي؛ للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحّيّ شامل وفعّال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030، واستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
وتشمل المشروعاتُ إنشاءَ عدد من المنشآت الصحية وتطوير منشآت صحية أخرى.
وتتضمّن أبرز المشروعات التطويرية: مستشفى عسير المركزي، وتشغيل مستشفى رجال ألمع الجديد، وتطوير الموقع العام ومبنى الطوارئ بمستشفى خميس مشيط العام، بالإضافة إلى إنشاء مركز الغسيل الكلوي بمحافظة محايل بسعة "20" سريرًا.
وتهدف هذه المشروعات إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين، وتغطي محافظات ومراكز مختلفة في المنطقة على مستويات متعددة، وتسهم بدورها في تحقيق جودة وكفاءة الجانب الصحي في المنطقة؛ من خلال إيصال الخدمات إلى أجزاء عديدة في المنطقة، ورفع مستوى الخدمات، وتقليل نسب الإحالات للمستشفيات المرجعية، وتقليل نسب الإحالة إلى خارج المنطقة.
ومن جانب آخر رعى أميرُ منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، وبحضور وزير الصحة، فعالياتِ "منتدى عسير الصحي"، تحت شعار "الاتجاهات الحديثة للرعاية الصحية.. ابتكارات وتطلعات".
وتنظم المنتدى المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في جامعة الملك خالد بالمدينة الجامعية في الفرعاء.
ويهتمّ المنتدى الذي يستمرّ على مدى يومين، بمشاركة متحدّثين دوليين ومحليين، باستشراف مستقبل الرعاية الصحية في ظلّ الاتجاهات الحديثة والابتكارات الرقمية، وضرورة مواءمتها، بما يحقّق الاستفادةَ من الخبرات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية في إطار هيكلة القطاع الصحي؛ لتعزيز قدراته والارتقاء بالرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات، مع تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية، وإبراز المميزات النسبية للمنطقة لجذب الراغبين في رحلات الاستشفاء.
يذكر أن منتدى عسير الصحي يتناول عددًا من المحاور من خلال أربع جلسات متخصصة: الجلسة الأولى منها تتناول "الابتكار التقني في الخدمات الصحية"، و"سبل استثمار الذكاء الاصطناعي"، و"التقنيات الرقمية في الرعاية الصحية".
يأتي ذلك بهدف بحث أفضل الممارسات لبناء استراتيجيات التنمية السياحية الاستشفائية في منطقة عسير، واستعراض أبرز التجارب الدولية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.