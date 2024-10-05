"حساب الضمان" يحذر من حسابات وهمية تدّعي إمكانية التسجيل بمنصة الدعم باستخدام طرق غير رسمية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، حذّر في مطلع شهر فبراير من من التعامل مع الحسابات التي تدعي تحايلها على النظام عبر استخدام مصطلح (الثغرات النظامية) للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، مؤكداً أن تلك الحسابات تستهدف استنزاف أموال المستفيدين دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بهم.