"حساب الضمان" يحذر من حسابات وهمية تدّعي إمكانية التسجيل بمنصة الدعم باستخدام طرق غير رسمية

جدّد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين تحذيره من بعض حسابات الخدمات الإلكترونية الوهمية التي تدّعي إمكانية تسجيل المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام طرق غير رسمية لاستنزاف أمواله وتعريضه للمساءلة القانونية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، حذّر في مطلع شهر فبراير من من التعامل مع الحسابات التي تدعي تحايلها على النظام عبر استخدام مصطلح (الثغرات النظامية) للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، مؤكداً أن تلك الحسابات تستهدف استنزاف أموال المستفيدين دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اتباع الطرق غير المشروعة يعرض للمساءلة القانونية، ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.