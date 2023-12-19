مجلس الوزراء يعبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الصباح

وتناول المجلس مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع سمو أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.