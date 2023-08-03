خلال يوليو الماضي.. "وزارة الصناعة" تنفذ 2298 زيارة ميدانية على المنشآت

ضمن جولاتها الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في الإدارة العامة للفروع- 2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي وفق المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، 1337 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و349 في مكة المكرمة، و348 في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 82 على مصانع المدينة المنورة، و57 زيارة في منطقة القصيم، و47 في منطقة عسير، و25 في تبوك، و23 زيارة في منطقة الجوف، بالإضافة إلى 13 في جازان، كما نفذت 7 زيارات على مصانع منطقة حائل و4 في منطقة نجران، و3 في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة.
وأكّد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًّا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.