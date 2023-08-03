خلال يوليو الماضي.. "وزارة الصناعة" تنفذ 2298 زيارة ميدانية على المنشآت

وشملت الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي وفق المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، 1337 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و349 في مكة المكرمة، و348 في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 82 على مصانع المدينة المنورة، و57 زيارة في منطقة القصيم، و47 في منطقة عسير، و25 في تبوك، و23 زيارة في منطقة الجوف، بالإضافة إلى 13 في جازان، كما نفذت 7 زيارات على مصانع منطقة حائل و4 في منطقة نجران، و3 في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة.