طقس شديد الحرارة واستمرار فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة

يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من النماذج الحاسوبية، إلى توقعات أن تستمر فُرص الأمطار الرعدية على بعض المُرتفعات الغربية من المملكة عطلة نهاية الأسبوع، وذلك تزامُناً مع استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق باستثناء المُرتفعات.
في التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثير القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تتجدّد فُرص تشكل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.