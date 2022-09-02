طقس شديد الحرارة واستمرار فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة

في التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثير القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، بحيث تتجدّد فُرص تشكل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.