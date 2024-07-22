عبر منصة خدمات قطاع الأعمال B2B.. "الإذاعة والتلفزيون" تعزز خدماتها بحلول شاملة

وتقدم المنصة خدمة التغطيات الإعلامية المتميزة، وتوفر الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وتعد هذه الخدمة خيارًا مثاليًا للشركات التي ترغب في الوصول إلى جمهور واسع ونشر رسائلها بفعالية، وتقدم أيضًا خدمة الإعلانات، حيث تتيح الفرصة للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مؤثرة وفعالة، إلى جانب خدمات دعائية غير مباشرة مثل المداخلات الهاتفية واستضافة المسؤولين، في الأستديوهات أو عبر وسائل التواصل المرئي.