جراحات دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر تُنهي معاناة ستيني باستئصال ورَمين في المستقيم والكبد

وأشار المدير الطبي إلى أن نتائج الفحوصات بيّنت بدقة وجود ورمين من النوع الخبيث، الأول متمركز أعلى المستقيم بطول 10سم، والثاني منتشر في الكبد بطول 8سم؛ الأمر الذي تسبب في حدوث انسداد شبه كلي للقولون وحدوث الأعراض التي يشتكي منها المريض.. على الفور تم تجهيز فريق طبي مؤهل لدراسة كل البيانات؛ حيث أشارت الفحوصات أيضًا إلى معاناة المريض من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط.