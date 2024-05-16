"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا أشعل النار في الغطاء النباتي بحائل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
من جهة أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.