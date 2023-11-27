"النيابة" تعلن إيقاف تنظيم إجرامي مكوّن من 13 متهمًا استولوا على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية

وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تُهيب بالجميع توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.