الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر "أبشر"

وأشار إلى أنه للاستفادة من خدمة مزاد اللوحات للأفراد؛ يجب الدخول إلى منصة "أبشر" واختيار خدماتي، ثم خدمات المركبات، وبعدها الضغط على منصة سوق اللوحات؛ فيما يمكن الاستفادة من خدمة نقل اللوحات بين المركبات من خلال اختيار المركبات في منصة أبشر، ثم خدمات، وبعدها إدارة المركبات والضغط على نقل اللوحات.