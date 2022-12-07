"الزكاة والضريبة والجمارك" و"هيئة المعارض" توقّعان مذكرة تعاون

وتتضمن مذكرة التعاون: رفع مستوى التنسيق والتكامل، ودعم إعداد الدراسات المشتركة، والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير إجراءات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المقامة في المملكة، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لدراسة وتطوير الإجراءات؛ مما يُسهم في تسهيل مشاركة العارضين الدوليين في المعارض والمؤتمرات.