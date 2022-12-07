"الزكاة والضريبة والجمارك" و"هيئة المعارض" توقّعان مذكرة تعاون

أبرمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق، وذلك بما يُسهم في تنظيم وحوكمة العلاقة وتطوير الأعمال والإجراءات المرتبطة بمهام القطاعين.
ووَقَّع المذكرة من قِبَل الزكاة والضريبة والجمارك نائبُ المحافظ للعمليات عبـدالله بن محمـد السدحان، فيما وقعها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الرئيس التنفيذي المكلف أمجد بن عصـــام شـــاكر.
وتتضمن مذكرة التعاون: رفع مستوى التنسيق والتكامل، ودعم إعداد الدراسات المشتركة، والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير إجراءات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المقامة في المملكة، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لدراسة وتطوير الإجراءات؛ مما يُسهم في تسهيل مشاركة العارضين الدوليين في المعارض والمؤتمرات.
وتشمل تقديم الخدمات الجمركية في موقع الفعاليات وفقًا لحاجة الفعالية، وذلك باستكمال إجراءات الفسح الجمركي في مقر المعرض، إضافةً إلى تخصيص فريق عمل للقيام بإجراءات الفسح للسلع المشاركة في المعارض المعتمدة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وتنصّ المذكرة على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ برامج للمنظمين تهدف إلى رفع الوعي بإجراءات الفسح الجمركي بجميع مراحله.