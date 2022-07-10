"الصحة": خدمات علاجية لأكثر من 97 ألف حاج في المشاعر المقدسة

كما شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بعد)، منها (9) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و(127) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1995) حاجاً وحاجة.