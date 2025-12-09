أمير جازان يكرّم الطالبة "أبوطالب" لفوزها بذهبية معرض سيئول للاختراعات

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، اليوم، الطالبة لانا عبدالله أبوطالب، بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية على مستوى العالم في معرض سيئول الدولي للاختراعات (SIIF 2025)، الذي أُقيم في جمهورية كوريا، ضمن مشاركتها مع منتخب المملكة.