أمير جازان يكرّم الطالبة "أبوطالب" لفوزها بذهبية معرض سيئول للاختراعات

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، اليوم، الطالبة لانا عبدالله أبوطالب، بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية على مستوى العالم في معرض سيئول الدولي للاختراعات (SIIF 2025)، الذي أُقيم في جمهورية كوريا، ضمن مشاركتها مع منتخب المملكة.
وأشاد سمو أمير المنطقة بالإنجاز الوطني المشرف، مؤكدًا أن ما تحققه الكفاءات السعودية من تميز وابتكار على المستوى الدولي يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وأن هذا التفوق هو ثمرة للاستثمار في التعليم والاهتمام بالمواهب.
من جانبها، عبّرت الطالبة لانا أبوطالب عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذا التكريم والدعم، مؤكدة أن إنجازها يأتي امتدادًا لدعم وطنها وبيئته المحفزة، وأنه سيكون دافعًا لها ولزملائها لمواصلة التميز ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية.
حضر التكريم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي عقدي.