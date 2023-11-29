"الفهيد" يرفع التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين وللشعب السعودي كافة بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2030

رفع الرئيسُ التنفيذي للفهيد للخدمات اللوجستية، إبراهيم الفهيد، التهنئةَ، باسمه ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات الفهيد اللوجستيّة، لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسموّ ولي عهده الأمين، ولشعب المملكة عامة.
وأكّد الفهيد: "قيادة سموّ سيدي ولي العهد لهذا الملف جعلتنا في قطاع ريادة الأعمال نعاصر في وقتنا الزمني حقبةً نصلُ من خلالِها إلى أعلى الطموحات والإنجازات التي تشهد قوةً اقتصاديةً جعلتنا في مقدمة دول العالم".
وأردف الفهيد: "نحنُ في القطاع الخاصّ نفخرُ بهذا الفوز ونحتفل ونعمل مع القطاعات الحكومية؛ حيث ألهمنا هذا الفوز وجعلنا نعمل نحوَ طموحاتٍ مُستقبليّةٍ لا حدَّ لها".
واختتم الفهيد: "أهنّئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسموّ سيدي ولي العهد، حفظهما الله، والشعب السعودي كافة، وأسأل الله التوفيقَ لكافة الجهات التي تعمل على إنجاح استضافة إكسبو 2030".