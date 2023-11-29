"الفهيد" يرفع التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين وللشعب السعودي كافة بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2030

وأكّد الفهيد: "قيادة سموّ سيدي ولي العهد لهذا الملف جعلتنا في قطاع ريادة الأعمال نعاصر في وقتنا الزمني حقبةً نصلُ من خلالِها إلى أعلى الطموحات والإنجازات التي تشهد قوةً اقتصاديةً جعلتنا في مقدمة دول العالم".