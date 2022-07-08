وثيقة تاريخية: حذرت الحكومة بشدة من تجاوزها.. تعرف على رسوم الحج منذ 100 عام

تكشف وثيقة تاريخية رصدتها "سبق" عن المبالغ والرسوم التي وضعتها الحكومة عام 1344هـ/ 1926م، أي قبل نحو 100 عام؛ التي يجب على الحجاج دفعها؛ وذلك نظير الخدمات المقدمة لهم، محذرة بشدة مطوفيهم ومن يقوم بخدمتهم من تجاوزها أثناء موسم الحج.