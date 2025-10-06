شارع باسم "سعد بن جدلان" في بيشة تخليدًا لإرثه الشعري ومكانته الوطنية

في خطوة لافتة تخليدًا لإرثه الشعري وإبداعه الأدبي، أطلقت بلدية محافظة بيشة اسم الشاعر الكبير سعد بن جدلان الأكلبي على أحد الشوارع الرئيسة بالمحافظة، تكريمًا لمسيرته التي شكّلت علامة فارقة في الشعر النبطي السعودي.
وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد بن فلاح القحطاني أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية في تسمية الشوارع والمعالم بأسماء رموز وطنية وثقافية تركت أثرًا عظيمًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الشاعر بن جدلان يُعد أحد أبرز شعراء الجزيرة العربية الذين عبّروا بكلماتهم عن مشاعر الوطن والإنسان، وتركوا بصمة خالدة في الذاكرة الشعبية.
وأكد القحطاني أن تسمية الشارع باسمه تمثل وفاءً وتقديرًا لعطاءاته، وتعكس اهتمام محافظة بيشة بتكريم رموز الأدب والثقافة الذين أسهموا في إثراء الحركة الشعرية في المملكة.