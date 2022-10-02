هيئة الصحفيين وفروعها تنفذ 241 برنامجًا في 9 شهور

نفذت هيئة الصحفيين السعوديين وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2022م 241 برنامجًا متنوعًا"، صوالين إعلامية، وورش عمل، وحلق إثرائية، وحلقات نقا ، وبرامج تدريبية، ولقاءات، ومؤتمرات صحفية، ولقاءات أخوية ترفيهية"، منها 203 فعالية حضورية و38 فعالية عبر الاتصال المرئي.