البريد السعودي "سبل" يقدم خدماته في معرض الشرقية للكتاب 2023

وتأتي مشاركة البريد السعودي "سبل" انطلاقًا من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغّل وطني يمتاز بإمكانيات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.