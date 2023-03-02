البريد السعودي "سبل" يقدم خدماته في معرض الشرقية للكتاب 2023

يشارك البريد السعودي "سبل" في معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يقام في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس 2023 بمشاركة واسعة من دور النشر.
وتقدم "سبل" لزوار المعرض خدمات التغليف والشحن المخصصة لنقل الكتب طيلة أيام المعرض لجميع مناطق المملكة.
ويُعتبر معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، نافذةً ثقافية تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة مع القراء والمهتمين، بالإضافة إلى البرامج الثقافية المصاحبة من محاضرات وورش عمل ثقافية وندوات يشارك فيها أصحاب العلاقة والمهتمون بالمجال الثقافي.
وتأتي مشاركة البريد السعودي "سبل" انطلاقًا من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغّل وطني يمتاز بإمكانيات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.