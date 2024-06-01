هل يصعب عليك اختيار المحتوى لابنك؟.. "تنظيم الإعلام" توضح 11 تصنيفًا للأفلام والألعاب

قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إنها تتفهّم الصعوبات التي تواجه الوالدين في اختيار المحتوى المناسب لأبنائهم؛ لذلك تعمل الهيئة على تسهيل مهمّتهم من خلال التصنيف العمري للأفلام والألعاب الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة، أن أهمية التصانيف العمرية تكمن في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المحتوى المناسب لأبنائهم، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة.
وأشارت إلى أن التصانيف العمرية للأفلام السينمائية تشمل 6 تصنيفات من بينها: "PG12 ويلزم فيه مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا"، و"PG وينصح فيه بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا"، و"G وهو مناسب لجميع الأعمار".
كما تشمل التصنيفات "R18 ولا يسمح فيه بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 18 عامًا"، و"R15 ولا يسمح فيه بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 15 عامًا"، و"PG15 ويلزم معه مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عامًا".
وتتفاوت التصانيف العمرية للألعاب الإلكترونية بين اللون البرتقالي والأخضر والأحمر، وتشمل 5 فئات، هي: "مناسب لعمر 12، ومناسب لعمر 16 فما فوق، ومناسب لعمر 18 فما فوق، ومناسب لعمر 3 فما فوق، ومناسب لعمر7 فما فوق".