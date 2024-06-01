هل يصعب عليك اختيار المحتوى لابنك؟.. "تنظيم الإعلام" توضح 11 تصنيفًا للأفلام والألعاب

كما تشمل التصنيفات "R18 ولا يسمح فيه بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 18 عامًا"، و"R15 ولا يسمح فيه بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 15 عامًا"، و"PG15 ويلزم معه مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عامًا".