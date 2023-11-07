للتعرف على منتجاتها الرقمية.. إقبال لافت على جناح "سدايا" بمعرض المدن الذكية في برشلونة

وتهدف "سدايا" من هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، فضلاً عن ما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيه المملكة ممثلة في "سدايا" أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.