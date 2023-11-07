للتعرف على منتجاتها الرقمية.. إقبال لافت على جناح "سدايا" بمعرض المدن الذكية في برشلونة

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية في مدينة برشلونة الإسبانية الذي يقام خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض، مع أكثر من ألف مشارك من أكثر من 140 دولة يمثلون أكثر من 800 مدينة وأكثر من 600 خبير متحدث بحضور أكثر من 25 ألف شخص.
وتأتي مشاركة "سدايا" عبر مسارين الأول من خلال الجلسات الرئيسة والمحورية للمؤتمر يتم خلالها استعراض التجربة المملكة في التحول الرقمي وبناء المدن الذكية وجهود "سدايا" في ذلك الجانب، والمسار الثاني عبر جناح كبير في المعرض العالمي يضم أركانًا تتحدث عن مركز عمليات الرياض الذكية الذي يضم: المنصة الوطنية للمدن الذكية إلى جانب عروض المنصات الرقمية: سواهر، وبصير، والنفاذ الوطني، وتوكلنا.
وشهد جناح "سدايا" في مستهل انطلاقته زيارة عدد من كبار المسؤولين، منهم رئيس مؤسسة سيول الرقمية يو سيك كانغ، والرؤساء التنفيذيون لشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم الذين تبادلوا الحديث مع القائمين على المعرض حول المنتجات الرقمية التي قدمتها "سدايا" وكان لها الدور الفاعل في مسيرة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة وانعكست أدوار هذه المنتجات على خدمة الأفراد من مواطنين ومقيمين والمؤسسات بشقيها العام والخاص.
ومن المقرر أن يُلقي مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت كلمة رئيسة يوم غد ضمن فعاليات المؤتمر، إضافة إلى مشاركة "سدايا" في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول "الحوكمة الذكية لتلبية احتياجات المواطنين" يمثل "سدايا" فيه الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية الدكتور سطام السبيعي، واجتماع مائدة مستديرة آخر لاستعراض الحلول تحت عنوان "الأدوات التقنية للمدن الملائمة للعيش: المباني الأكثر ذكاءً" يشارك فيه مدير مركز الرؤية الحاسوبية في "سدايا" الدكتور رائد الجدعاني.
وتسلط "سدايا" الضوء خلال مشاركتها في هذه الفعالية العالمية على حلول هي الأولى من نوعها لتطوير المدن الذكية، مع التركيز على دور الهيئة في تعزيز بناء البيئات الحضرية المستدامة والمتقدمة تقنياً.
وتهدف "سدايا" من هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، فضلاً عن ما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيه المملكة ممثلة في "سدايا" أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.
ويعد المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال المدن الذكية والابتكار الحضري لنقل المدن نحو مستقبلٍ أفضل، وشهد هذا العام مشاركة كبيرة من القادة من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية إضافة إلى المديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.