الصغرى بالطائف 10.. بيان لـ"الأرصاد" عن درجات الحرارة بمناطق متفرقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت الطائف أقل درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: "وادي الدواسر 31 درجة، مكة المكرمة وجدة وجازان 30 درجة مئوية، المدينة المنورة وشرورة وينبع 29 مئوية".
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت الطائف في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها تبوك والباحة ورفحاء والقريات 11 درجة، وسجلت أبها وبريدة وحائل والباحة وسكاكا وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 95%.