الصغرى بالطائف 10.. بيان لـ"الأرصاد" عن درجات الحرارة بمناطق متفرقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت الطائف أقل درجة حرارة 10 مئوية.