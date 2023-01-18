بـ114 متحدثًا محليًّا ودوليًّا.. الرياض تستضيف المؤتمر السعودي 34 لطب الأسنان

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في فترة تشهد فيها مدينة الرياض الكثير من الأنشطة السياحية والترفيهية، وأجواء ممطرة شتوية؛ إذ يعتبر سياحة علمية للقادمين من خارج العاصمة الرياض أو من خارج المملكة العربية السعودية، وهو بهذا إضافة للفعاليات الأخرى المتعددة في مدينة الرياض، ولا سيما أنه يعتبر من أعرق مؤتمرات طب الأسنان بالخليج والعالم العربي، والمؤتمر الأكبر بالمملكة.