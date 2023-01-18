بـ114 متحدثًا محليًّا ودوليًّا.. الرياض تستضيف المؤتمر السعودي 34 لطب الأسنان

يرعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، المؤتمر السعودي 34 لطب الأسنان، الذي تعقده كلية طب الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 19-21 يناير الجاري، في فندق هيلتون الرياض بالعاصمة.
وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتورة ميادة المزيني، لـ"سبق": إن اللجنة العلمية للمؤتمر استقطبت هذا العام 114 متحدثًا محليًّا ودوليًّا لـ149 محاضرة علمية، و33 ورشة عمل مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر الذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة من هيئة التخصصات الصحية بالمملكة.
وأضافت: "تم استقطاب العديد من الشركات الطبية العالمية والتعليمية التي ستقدم آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في مختلف تخصصات طب الأسنان".
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في فترة تشهد فيها مدينة الرياض الكثير من الأنشطة السياحية والترفيهية، وأجواء ممطرة شتوية؛ إذ يعتبر سياحة علمية للقادمين من خارج العاصمة الرياض أو من خارج المملكة العربية السعودية، وهو بهذا إضافة للفعاليات الأخرى المتعددة في مدينة الرياض، ولا سيما أنه يعتبر من أعرق مؤتمرات طب الأسنان بالخليج والعالم العربي، والمؤتمر الأكبر بالمملكة.